У центрі Черкас рятували єнота

На вихідних в центрі Черкас комунальники знайшли справжнього живого єнота.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаського міськвиконкому, хижака виявили працівники КП «Черкаська служба чистоти». Тварина опинилася в ямі, з якої не могла вибратися. Зараз тварина утримується на десятиденному карантині у черкаському міському притулку для тварин. Єнот поводиться спокійно, до всього виявляє цікавість і добре їсть. Після карантину хижаку зроблять щеплення від сказу і вирішуватимуть, що з ним робити далі.

На підприємств припускають, що тварина жила у когось вдома, але втекла, і тому не впала в сплячку.