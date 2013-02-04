У Парижі жінкам офіційно дозволили носити штани

Заборона, яку було введено ще в 1799 році, офіційно скасували за рішенням міністра з прав жінок Наджат Валло-Белькасем, пише The Daily Telegraph.

Раніше заборону неодноразово намагалися відмінити, але влада відкладала рішення з цього питання, посилаючись на те, що в даний час не варто приділяти увагу «правовій археології».

У законі про зовнішній вигляд наголошувалося, що жінки можуть носити штани тільки зі спеціального дозволу. Крім того, з'являтися в «чоловічому одязі» на людях можна було і у виняткових випадках - наприклад, на велосипеді або верхи на коні. Закон пережив кілька редакцій, але був відмінений тільки зараз.

Згідно з нормативним актом, поліція Парижа могла затримати жінку в брюках, але на практиці закон давно не застосовувався. Тим не менше, правозахисники і борці за рівні права жінок та чоловіків регулярно намагалися добитися відміни закону.

Лента.ру