Мера Мехіко оштрафують за прогул: без дозволу поїхав на інтронізацію Папи
Мера Мехіко буде оштрафовано за поїздку на інтронізацію Папи Римського.
Мер мексиканської столиці Мігель Анхель Мансера кілька днів без дозволу був відсутній на робочому місці, за що у нього стягнуть з березневої зарплати.
Градоначальник їздив до Ватикану для участі в церемонії інтронізації Папи Римського Франциска, повідомляє ІТАР-ТАСС.
Як сказав глава МВС Мехіко Ектор Серрано Кортес, "є документальні свідчення, що глава уряду міста не одержував дозволу бути відсутнім на роботі в ті дні, які він був в Європі, так само, як і помічники, що супроводжували його". Проте він уточнив, що оплата самої подорожі була здійснена за рахунок власних коштів М.Мансери.
За даними ЗМІ, мер поки що не повернувся до Мексики: після Ватикану, куди його було офіційно запрошено владою міста-держави, він поїхав до Іспанії. Повернення М.Мансери на батьківщину заплановане на п'ятницю.