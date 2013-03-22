Мера Мехіко оштрафують за прогул: без дозволу поїхав на інтронізацію Папи

Мер мексиканської столиці Мігель Анхель Мансера кілька днів без дозволу був відсутній на робочому місці, за що у нього стягнуть з березневої зарплати.

Градоначальник їздив до Ватикану для участі в церемонії інтронізації Папи Римського Франциска, повідомляє ІТАР-ТАСС.

Як сказав глава МВС Мехіко Ектор Серрано Кортес, "є документальні свідчення, що глава уряду міста не одержував дозволу бути відсутнім на роботі в ті дні, які він був в Європі, так само, як і помічники, що супроводжували його". Проте він уточнив, що оплата самої подорожі була здійснена за рахунок власних коштів М.Мансери.

За даними ЗМІ, мер поки що не повернувся до Мексики: після Ватикану, куди його було офіційно запрошено владою міста-держави, він поїхав до Іспанії. Повернення М.Мансери на батьківщину заплановане на п'ятницю.