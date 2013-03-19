Папа Римський зійшов на престол

Символи верховної влади Римського понтифіка - так званий "перстень Рибалки" і омофор (pallio) - були вручені Папі Римському Франциску у вівторок під час урочистій інавгураційній меси, яка проходить на площі св. Петра, повідомляє РІА Новости.

Церемонія інтронізації замінила собою акт коронації, яку востаннє проводили у Ватикані в 1963 році під час сходження на Апостольський престол Папи Павла VI, який згодом пожертвував свою тіару (потрійну папську корону) на користь бідних. Відтоді понтифіки використовують замість тіари єпископську митру, а символами їхньої влади є "перстень Рибалки" і омофор.

Папа Франциск закликав віруючих поважати всіх живих істот і довкілля під час своєї проповіді на церемонії інтронізації.

"Бережіть людей, піклуйтеся з любов'ю про всіх, про кожну людину, особливо про дітей, літніх людей, про більш слабких і тих, хто часто опиняється на околиці нашого серця", - сказав понтифік, звертаючись до багатотисячного натовпу.

З окремим проханням Папа Франциск звернувся до політичних лідерів, закликавши їх охороняти і берегти людей, природу і "творіння Господа".

"Ми не повинні боятися доброти і ніжності!" - додав Франциск під оплески присутніх. Після проповіді Папи Римського було промовлено молитви п'ятьма мовама: російською, французькою, арабською, суахілі і китайською.