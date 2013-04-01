Google розіграв своїх користувачів

Компанія Google в День сміху оголосила про намір з 1 квітня закрити належний їй відеохостинг YouTube на 10 років, переглянути всі завантажені до теперішнього моменту відеоролики і вибрати з них найкращий.

"Після восьми прекрасних років настав час переглянути все, що було завантажено на сайт, і почати процес вибору переможця", - йдеться у відеозверненні представників Google, повідомляє РІА Новости.

За їх словами, переможець буде оголошений в 2023 році, коли знову запрацює YouTube. При цьому на сайті демонструватиметься тільки найкращий відеоролик, а його автор отримає в якості призу MP3-плеєр і 500 доларів на наступний проект.

YouTube, запущений в 2005 році, є найпопулярнішим місцем для розміщення відеофайлів у світі. У березні число користувачів, що відвідують сайт YouTube, перевищило 1 мільярд осіб.