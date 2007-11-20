Тайсон трохи посидить у в`язниці

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон, якого засудили до 24 годин тюремного ув’язнення і трьох років випробувального терміну за зберігання наркотиків і водіння в стані сп`яніння, почне відбувати термін у вівторок вранці, повідомили РІА Новостиу верховному суді округу Марікопа.

З в`язниці спортсмен вийде через добу - в середу.

Спочатку Тайсона засудили до десяти діб в`язниці, проте суддя Хелен Абрамс визнала можливим скоротити термін покарання. Перед цим Тайсон заявив, що готовий відповідати за свої порушення закону. "Я приймаю відповідальність за свої дії", - сказав він судді.

Американський суперважкоатлет визнав себе винним ще у вересні цього року, а арешт на 40-річну зірку професійного рингу був накладений ще 29 грудня 2006-го в Скоттсдейлі (штат Арізона).

Тоді Тайсона затримали після того, як, залишаючи нічний клуб, він мало не збив поліцейський мотоцикл. Майк добровільно погодився пройти тест, за результатами якого був затриманий; також поліція виявила в його машині кокаїн.

У 1986 році 20-річний Тайсон став наймолодшим в історії чемпіоном світу в суперважкій вазі. Аж до сенсаційної поразки від Бастера Дагласа в 1990-му його кар`єра йшла по зростаючій, після чого почалися проблеми. Через два роки Тайсон був визнаний винним у згвалтуванні і провів у в`язниці майже три роки. У 1997-му відбувся знаменитий бій з Евандером Холіфілдом, в якому Тайсон відкусив суперникові шматочок вуха.

Завершилася кар`єра Тайсона в 2005 році поразкою від маловідомого ірландця Кевіна Макбрайда. У жовтні минулого року американець, що оголосив про банкрутство в 2003-му, повернувся на ринг, почавши світове турне з серії "виставкових" поєдинків.