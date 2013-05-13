Американські кафе відмовляються обслуговувати людей у Google-окулярах

Власники кафе в США забороняють відвідувачам використовувати окуляри додаткової реальності компанії Google, побоюючись, що таким чином можуть бути порушені права їх клієнтів на приватне життя, повідомляє РІА Новости з посиланням на Daily Mail.

Перша обмежена партія окулярів додаткової реальності надійшла в продаж у квітні цього року. У широкий продаж пристрій надійде в кінці 2013 року.

За допомогою окулярів Google їх власники можуть знімати відео, користуватися перекладачем, відправляти повідомлення і здійснювати відео-конференції.

Окуляри оснащені пристроями Bluetooth і Wi-Fi, що дозволяє передавати файли за допомогою смартфонів. Власники кафе побоюються, що відвідувачі в окулярах Google зможуть непомітно для інших фотографувати і записувати на відео інших відвідувачів без їхнього дозволу.

Раніше носіння окулярів Google було заборонено в американських кінотеатрах, казино і стрип-клубах, власники яких побоювалися, що відвідувачі в таких окулярах будуть записувати відео. Очікується, що рішення про заборону окулярів незабаром можуть прийняти американські банки та дирекції парків.