Співробітників російських "Вестей" звільнили за пост з цитатою Геббельса

Авторів поста з цитатою Йозефа Геббельса, який з'явився в аккаунті програми «Вести» в Facebook, звільнили з ВГТРК. Про це повідомляє російське видання Lenta.ru з посиланням на сторінку "Вестей" в соціальній мережі.

«Приносимо вибачення нашим читачам за некоректну публікацію. У зв'язку з цим повідомляємо, що сьогодні SMM-редакція Дирекції інтернет-сайтів ВГТРК звільнена у повному складі», - йдеться в аккаунті «Вестей».

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Цитата міністра пропаганди Третього Рейху Йозефа Геббельса з'явилася в пості «Вестей» під назвою «Вислови великих про Леніна» і присвячений 90-річчю з дня смерті першого лідера СРСР. Пост був опублікований в ніч на 28 січня.