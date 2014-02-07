Папі Римському подарували шоколадного двійника

Міжнародний кондитерський концерн подарував папі Франциску його шоколадного двійника, виконаного в натуральну величину. Про це повідомляє ИТАР-ТАСС з посиланням на ватиканську газету Osservatore Romano.

Скульптура виготовлена з какао-бобів, зібраних поблизу озера Атітлан в Гватемалі, була вручена римському первосвященику під час колективної аудієнції на площі Святого Петра. Крім цього, президент кондитерського об'єднання передав у розпорядження Франциска півтори тони шоколаду. Понтифік вже заявив, що має намір роздати його бездомним жителям Риму.

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Як правило, отримані подарунки Франциск передає на благодійні цілі. Так, наприклад, у червні минулого року байкери подарували понтифіку мотоцикл Harley-Davidson, який він пожертвував католицькій благодійній організації Caritas Roma. В четвер мотоцикл був проданий з аукціону Bonhams в Парижі за 241,5 тис. євро, при тому, що організатори аукціону сподівалися виручити за мотоцикл відомої фірми від 12 до 15 тис. євро. Втім, Папа Римський ніколи не керував цим мотоциклом, однак залишив на його баку свій автограф.

Гроші, виручені від продажу, підуть на реконструкцію їдальні та гуртожитку для бідних Don Pablo Di Liegro, повідомляють італійські ЗМІ.

Слід також зазначити, що список зображень папи Римського Франциска зростає. У ньому вже числяться воскова фігура нового понтифіка в музеї італійської столиці, а також його мозаїчний портрет в римському храмі апостола Павла "поза міських стін" (Сан-Паоло-фуорі-дей-мури).