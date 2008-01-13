Дві знамениті блондинки майже одночасно стали мамами (фото)

Знаменита співачка Крістіна Агілера і світська левиця Ніколь Річі стали матерями з різницею в одну годину. Пологи у знаменитостей приймали в одній і тій же лікарні, медичному центрі Cedars. Спочатку Річі народила дівчинку, а приблизно через годину у Агілери з`явився хлопчик, повідомляє Сегодня з посиланням на AFP.

Дочку Річі назвали Харлоу Вінтер Кейт.

Яке ім`я дали синові Агілера і її чоловік Джордан Бретмен, не повідомляється.

Агілера офіційно повідомила про те, що чекає дитину, тільки на початку листопада минулого року, хоча до того моменту таблоїди писали про це вже декілька місяців. Співачка знялася оголеною для січневого номера журналу Marie Claire, в якому розповідає, що вагітність стала несподіванкою для неї самої і її чоловіка Джордана Бретмена.

Річі оголосила про свою вагітність в липні 2007 року, коли їй загрожувало тюремне ув’язнення за водіння в нетверезому стані. Суддя засудив її до чотирьох днів в`язниці, але вона провела за гратами всього 82 хвилини. В одному з інтерв`ю дівчина зізналася, що вагітність змусила її подорослішати.

Фото АР