У Кривому Розі росіянин захопив заручницю і вимагав передати її квартиру у власність Росії

Як повідомили УНІАН у головне управління внутрішніх справ у Дніпропетровської області, росіянин взяв у полон свою співмешканку і висунув ряд вимог до виконавчої влади міста, у тому числі передати захоплену ним квартиру у державну власність Росії.

«Свої вимоги до влади зловмисник передав через сусіда у вигляді записки, яка містила 9 пунктів. Зокрема, у повідомленні йшлося про те, що на території квартири не дійсні Закони України і всі рішення приймає автор записки. Також він заявив, що свою співмешканку взяв у заручниці як гарантію власної безпеки», - повідомляє управління.

За даними міліції, щоб підтвердити серйозність своїх намірів, росіянин відрізав їй фалангу мізинця.

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Вже за кілька годин силами місцевої міліції квартиру вдалося розблокувати, терориста затримати, а заручницю звільнити.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 147 ККУ (захоплення заручників), яке передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.