У Британії випустили серію нецензурних розмовників для відпускників

Британське видавництво Marco Polo опублікувало до відпускного сезону серію розмовників з ненормативною лексикою для англомовних туристів, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Telegraph.

Путівники по світу французької, італійської, іспанської та німецької лайки, за словами видавців, «дозволять ніколи більше не лізти за словом до кишені».

В анотаціях книг сказано, що власник розмовника зможе «розорятися, нити і клясти всіх, як місцевий». У книзі не тільки вказані певні лайливі слова та вирази, але й дано роз'яснення їх тональностям, ступеням образливості і ситуаціям, в яких їх можна застосовувати. Так, автори підкреслюють, що англійське слово " f**k, яке не потребує перекладу, за своїм емоційним забарвленням значно сильніше, ніж французький еквівалент, тому останній може вживатися в більш широкому спектрі ситуацій.

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Видання також обіцяють розкрити низку хитрощів, які не дозволять потрапити в халепу в чужій країні: наприклад, не переплутати випадково англійське слово preservatives (консерванти) і французьке préservatif (презерватив). Є розділ, присвяченій найсучаснішим темам для розмови (з нормативною лексикою): соцмережі, смартфони і т.д.

Розмовники вже отримали стримані, але позитивні відгуки від експертів. Наприклад, Кеті Молінаро (Cathy Molinaro), викладач французької мови в університеті Кардіффа, вважає, що «лайливі» путівники можуть бути корисні, однак сучасні мовні норми змінюються так часто, що книги швидко застарівають і потребують частого перевидання.