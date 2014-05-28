Житель Краснодару вкрав сонячні окуляри і капелюх, щоб поїхати на море

Злодій був спійманий в магазині на вулиці Мінській, на виході зловмисника зупинили охоронці магазину, які і викликали співробітників поліції, повідомляє yuga.ru.

"Вже через кілька хвилин на місце прибув дільничний уповноважений поліції. Грабіжник спробував чинити опір і зробив спробу до втечі, але, завдяки професійним діям правоохоронців, був затриманий на місці злочину", - повідомили в прес-службі управління МВС Росії по Краснодару.

Затриманий розповів, що на злочин його штовхнуло відкриття курортного сезону. Чоловік планував поїхати на море, а пляжних аксесуарів у нього не було.

Тепер на нього завели справу за статтею «крадіжка», санкція якої передбачає позбавлення волі строком до чотирьох років.