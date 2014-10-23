Вночі в російській Думі розтрощили банкомат

Про це у своєму Twitter повідомив депутат Олександр Сидякін, супроводивши пост фотографією розтрощеного банкомату Ощадбанку.

Як повідомляє російське видання Лента.ру, депутат заявив, що інцидент стався на 12-му поверсі будівлі, недалеко від його кабінету.

Читайте такожЗМІ Швейцарії побачили в рекламі Ощадбанку Росії відсилання до нацистської пісні«Вже жартуємо, що все влаштував Пономарьов (єдиний російський опозиційний депутат - ред. )», - заявив Сидякін, зазначивши, що в даний момент банкомат обгороджений і навколо стоять співробітники у штатському.

Пізніше начальник управління Держдуми зі зв'язків з громадськістю і взаємодії зі ЗМІ Юрій Шувалов заявив РИА Новости, що банкомат пошкоджено і виведено з ладу, однак «ніяких коштів не викрадено».