ТЦ у травні евакуювали через "мінування" і рятували від пожежі.

Харків’янин Євген Івашко, який після смерті мера Геннадія Кернеса набив його прізвище на своєму лобі, відзначився черговою витівкою.

Цього разу чоловік вирішив прогулятися по міському ТЦ «Нікольський» у костюмі священника з кропилом. Відео жарту він виклав на своїй сторінці в Instagram.

Своїм підписникам Івашко пояснив, що отримав чимало скарг на ТЦ через постійні підпали та «мінування»: «Тому я вирішив його освятити».

Дорогою до ТЦ чоловік устиг освятити навіть перехожих. Образ попа харків’янин доповнив картонним головним убором з намальованим червоним хрестом спереду.

Деякі відвідувачі сприйняли освячення крамниць спантеличено.

21 травня Івашко оскандалився відео, на якому він цікавиться у харків’ян думкою щодо параду вишиванок.

У ТЦ працює 150 магазинів, ресторани, кіно, боулінг, спортзал та інше. Будували «Нікольський» з 2012 року на місці котловану, який був виритий за попереднього власника.

Згадка про останню пожежу в харківському ТЦ у мережі за 24 травня 2021 року. Тоді горіло одне з приміщень на другому поверсі. Прикметно, що інцидент стався за три дні після відкриття ТЦ. А 22 травня відвідувачів евакуювали з ТЦ через повідомлення про мінування.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська