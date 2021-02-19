У Великобританії 29-річний чоловік пішов до своєї тещі, поки її дочка народжувала в лікарні.
Про це повідомляє The Sun.
Як повідомляється, коли 24-річна Джесс повернулася додому, то виявила що її хлопець втік з її власною мамою. Закохані переїхали в новий будинок за 30 миль від кинутої Джесс.
Читайте такожУ скутих ланцюгом закоханих з Харкова опухли руки (фото, відео)
"Я вбита горем, я втратила все - маму і батька моїх дітей",- розповіла журналістам Джесс.
Вона повідомила, що помічала, як її хлопець фліртує і навіть недвозначно торкається тещі, але не звертала на це уваги.
"Одного разу я побачила, що Райан чіпає сідниці моєї мами, але він просто сказав, що намагається змусити її відійти з його шляху", - розповіла дівчина.
Одного разу дівчина висловила матері й своєму хлопцеві підозри, проте вони не відреагували.
У підсумку Райан розлучився з Джесс, надіславши СМС, поки вона була в пологовому будинку.
Вас також можуть зацікавити інші новини:
- Вставна щелепа, ключі від BMW, самотній носок: що втрачали кияни в маршрутках в 2020 році
- "Настя з Уханя" змусила Максима Соколюка з'явитися на публіці в трусах (відео)
- Ілон Маск своїм твітом підняв вартість чужої криптовалюти в 31 разів
- У Британії злочинець здався поліції, бо хотів " тиші і спокою"
- У Данії чоловіка ув'язнили після того, як він кашляв на копів і кричав: "Корона!"
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram