В одну мить дівчина залишилася без матері й батька своїх дітей.

У Великобританії 29-річний чоловік пішов до своєї тещі, поки її дочка народжувала в лікарні.

Про це повідомляє The Sun.

Як повідомляється, коли 24-річна Джесс повернулася додому, то виявила що її хлопець втік з її власною мамою. Закохані переїхали в новий будинок за 30 миль від кинутої Джесс.

Читайте такожУ скутих ланцюгом закоханих з Харкова опухли руки (фото, відео)

"Я вбита горем, я втратила все - маму і батька моїх дітей",- розповіла журналістам Джесс.

Вона повідомила, що помічала, як її хлопець фліртує і навіть недвозначно торкається тещі, але не звертала на це уваги.

"Одного разу я побачила, що Райан чіпає сідниці моєї мами, але він просто сказав, що намагається змусити її відійти з його шляху", - розповіла дівчина.

Одного разу дівчина висловила матері й своєму хлопцеві підозри, проте вони не відреагували.

У підсумку Райан розлучився з Джесс, надіславши СМС, поки вона була в пологовому будинку.

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Лиманська