Його вироби знаходяться в приватних колекціях по всьому світу.

Британський скульптор Майкл Джонс робить реалістичні скульптури померлих собак зі стовбурів дерев. Таким чином він допомагає власникам впоратися з їхньою втратою і увічнити улюбленця, який пішов з життя.

Джонс настільки популярний, що замовлення у нього роблять люди не тільки з Великої Британії, а й з усього світу. До середини 2024 року прийом нових заявок призупинено через велику кількість клієнтів.

Відзначимо, чоловік почав свою кар'єру в якості столяра, створюючи меблі та інші предмети інтер'єру з дерева. Згодом Джонс перейшов до більш мистецьких проектів - на створення скульптур тварин його надихнула любов до собак.

Відео дня

Вироби Майкла Джонса дійсно вражають своєю реалістичністю і деталізацією. Він ретельно вивчає анатомію кожної породи собак і намагається передати їхні особливості в своїх роботах.

Майкл Джонс використовує натуральне дерево, покриває готову фігуру фарбою і лаком.

Концепція скульптури залежить від запиту замовника, але, судячи з портфоліо чоловіка в Instagram, він робить не тільки маленьких і великих собак, а й інших тварин. Наприклад, коней.

Ці реалістичні візуалізації створюються за допомогою бензопили, кутової шліфувальної машини і дремеля. Здалеку виріб можна сплутати зі справжньою собакою!

Британець продає свої роботи через галереї та на своєму веб-сайті. Його скульптури знаходяться в приватних колекціях по всьому світу, а в Instagram-блозі можна прочитати сотні вдячних відгуків.

Реакція соцмереж

"Два місяці тому ми втратили улюбленого хулігана... Те, що ти робиш - вражає. Я плачу над кожною скульптурою"

"Завдяки Джонсу у нас тепер є скульптура нашого Ескімоса (кличка тварини, - ред). Спочатку ми хотіли робити таксидермію, але цей варіант виявився кращим"

"Дивовижна робота! Ви приголомшливий! Продовжуйте творити!"

"Ви просто чудовий в цій справі! Видно, що це справжнє покликання, і що ви це любите!"

Раніше УНІАН писав, що жінка виграла в лотерею велику суму, але радість була недовгою.

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