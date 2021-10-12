На чоловіка напали грабіжники і вистрілили в нього.

У бразильському місті Петроліна чохол від телефону із зображенням супергероя Marvel Халка врятував життя чоловыку.

Постраждалий від нападу озброєного грабіжника чоловік уникнув кульового поранення, пише New York Post.

Повідомляється, що на чоловіка напали грабіжники і вистрілили в нього. На місце інциденту прибули поліцейські. У лікарні під час обстеження потерпілого лікарі виявили, що куля навіть не поранила його шкіру. Вона влучила в стегно щасливого чоловіка і зрикошетила від його смартфона, який зберігався в чохлі із зображенням супергероя Marvel Халка.

Пізніше лікар чоловіка показав фотографію телефону з тріщиною на екрані навколо місця, в яке влучила куля.

Пацієнт відбувся переляком і невеликим забоєм в місці влучання кулі і після обстеження його виписали з лікарні. Поліції поки не вдалося встановити підозрюваних у скоєнні нападу.

Як повідомляв УНІАН, раніше двоє британців так бурхливо займалися сексом, що влаштували ДТП: примудрилися перевернути автомобіль.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Олег Давигора