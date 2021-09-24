Двоє британців так бурхливо займалися сексом, що влаштували ДТП: примудрилися перевернути автомобіль.
За словами поліцейських, пара припаркувала свою Toyota Yaris на відлюдній дорозі в Дербіширі, пише New York Post.
Однак під час поривів пристрасті хтось із коханців натиснув на ручник, машина покотилася з пагорба і зрештою перекинулася на бік.
Ніхто з людей внаслідок аварії не постраждав.
Раніше в Індії чоловік облив клеєм статевий орган перед сексом і помер. Під рукою не виявилося презервативів, і пара закоханих вирішила імпровізувати.
Житель США відрізав і викинув свій статевий орган у вікно під час переслідування поліцією. Зробити це йому наказали голоси, що лунали з радіо.
А британському підлітку довелося пережити екстрену операцію після того, як він вирішив виміряти довжину свого статевого органу і засунув у нього USB-кабель.
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