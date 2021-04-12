Ігор Шевадзуцький здобув свою сьому перемогу на професійному рингу.

Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький на прізвисько "Халк" здобув чергову дострокову перемогу на професійному рингу.

На цей раз "жертвою" нашого співвітчизника став представник Грузії Рамазі Гогічашвілі.

Поєдинок завершився в третьому раунді технічним нокаутом. "Халк" провів ефектну комбінацію ударів внаслідок чого грузин впав на коліна. Рефері почав відраховувати нокдаун, але Гогічашвілі так і не зміг підвестися за відведені 10 секунд.

31yr old heavyweight Ihor "Hulk" Shevadzutskyi (7-0, 7 KO's) with the TKO-3 of Ramazi Gogichashvili (14-32-2) in Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/PmmKWvDW5g — Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) April 11, 2021

Для 31-річного Шевадзуцького це вже сьома звитяга у профі. Українець має чудову антропометрію і богатирську зовнішність - його вага близько 120 кілограмів. Звідси і його прізвисько - "Халк". Свій попередній бій Ігор провів на початку березня й тоді в самому дебюті зустрічі знищив нокаутом білоруського боксера.

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Автор: Будрін Артем