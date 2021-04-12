Ігор Шевадзуцький на профі-рингу перемагає тільки нокаутом / фото facebook.com/ulionsboxingpromotions

Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький на прізвисько "Халк" здобув чергову дострокову перемогу на професійному рингу.

На цей раз "жертвою" нашого співвітчизника став представник Грузії Рамазі Гогічашвілі.

Поєдинок завершився в третьому раунді технічним нокаутом. "Халк" провів ефектну комбінацію ударів внаслідок чого грузин впав на коліна. Рефері почав відраховувати нокдаун, але Гогічашвілі так і не зміг підвестися за відведені 10 секунд.

Для 31-річного Шевадзуцького це вже сьома звитяга у профі. Українець має чудову антропометрію і богатирську зовнішність - його вага близько 120 кілограмів. Звідси і його прізвисько - "Халк". Свій попередній бій Ігор провів на початку березня й тоді в самому дебюті зустрічі знищив нокаутом білоруського боксера.

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Автор: Будрін Артем