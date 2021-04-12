Український боксер суперважкої ваги Ігор Шевадзуцький на прізвисько "Халк" здобув чергову дострокову перемогу на професійному рингу.
На цей раз "жертвою" нашого співвітчизника став представник Грузії Рамазі Гогічашвілі.
Поєдинок завершився в третьому раунді технічним нокаутом. "Халк" провів ефектну комбінацію ударів внаслідок чого грузин впав на коліна. Рефері почав відраховувати нокдаун, але Гогічашвілі так і не зміг підвестися за відведені 10 секунд.
31yr old heavyweight Ihor "Hulk" Shevadzutskyi (7-0, 7 KO's) with the TKO-3 of Ramazi Gogichashvili (14-32-2) in Kyiv, Ukraine pic.twitter.com/PmmKWvDW5g— Tim - Boxeo 拳闘 Boxen бокс มวย Boks 拳击 Box (@TimBoxeo) April 11, 2021
Для 31-річного Шевадзуцького це вже сьома звитяга у профі. Українець має чудову антропометрію і богатирську зовнішність - його вага близько 120 кілограмів. Звідси і його прізвисько - "Халк". Свій попередній бій Ігор провів на початку березня й тоді в самому дебюті зустрічі знищив нокаутом білоруського боксера.
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