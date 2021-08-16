Деніел Роулз вважає, що адміністрація і бармен дозволили йому випити зайвого і побитися з іншим відвідувачем.

Американець зумів відсудити в адміністрації питного закладу колосальну компенсацію за те, що напився і побився з іншим відвідувачем.

Про це повідомляє Houston Chronicle.

Суд тривав понад два роки після того, як в травні 2019 року, відпочиваючи в ресторані La Fogata Mexican Grill в місті Ендрюс, штат Техас, між п'яними Деніелом Роулзом і Робертом Хенріксоном виник конфлікт.

Бійка сталася на стоянці закладу, де Роулз впав і отримав серйозну травму голови.

У цьому чоловік звинувачує ресторан, його власника Лурдеса Галіндо і бармена, який працював на барі в той вечір. Нібито саме вони дозволили двом чоловікам випити зайвого та одночасно покинути ресторан.

Читайте такожВласник ресторану випадково потрапив під санкції США через плутанинуКрім того, у своєму позові Деніел Роулз стверджує, що власник ресторану не подбав про те, аби на стоянці не було нічого, що могло б становити небезпеку для п'яних гостей.

Оскільки власник ресторану не прийшов на слухання окружний суд Ендрюса виніс рішення на користь позивача і присудив йому 5,5 мільйона доларів компенсації, не ставши оцінювати правдивість його заяв.

При цьому Лурдесу Галіндо дали 30 днів на подачу апеляції, якщо він хоче перегляду справи.

Журналісти зазначають, що Роулз любитель випити — поліція двічі затримувала його за те, що він перебував у нетверезому стані в громадському місці.

Нагадаємо, раніше цього року власник ресторану в штаті Джорджія запропонував роботу чоловікові, який пограбував його заклад.

Автор: Станислав Кожемякин