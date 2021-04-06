Раніше хтось напав на сусідні заклади.

Власник ресторану в штаті Джорджія запропонував роботу чоловікові, який пограбував його заклад.

Читайте такожУ Дубаї натовп оголених дівчат станцював на балконі хмарочоса: їх заарештувалиПро це пише CNN.

Карл Уоллес володіє рестораном Diablo's Southwest Grill близько восьми років.

У суботу вранці невідомий розбив двері, пограбував заклад і втік.

За словами власника ресторану, раніше хтось напав на як мінімум два сусідніх заклади.

Уоллес розповів, що його первісною реакцією були "гнів" і "розчарування", але потім йому стало шкода цієї людини.

"Для грабіжника, який явно натрапив на труднощі або має проблеми з грошима... Будь ласка, приходьте на роботу. Є кращі можливості, ніж шлях, який ви обрали. Ні поліції, ні питань. Сядьмо і поговоримо про те, як ми можемо допомогти вам", - написав він у Facebook.

Our burritos are such a smash hit we’ve got people breaking in at 4am for their fix. So if ya see our door looking... Опублікований Diablo's Southwest Grill Субота, 3 квітня 2021 р.

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Автор: Людмила Жерновська