На очах у жінок і дітей: з'явилося відео стрілянини в київському ресторані

Під час масової бійки двох компаній відвідувачам ресторану довелося лягти на підлогу, щоб мимоволі не стати учасниками конфлікту.

Стрілянина у київському ресторані вчора ввечері сталася на очах у жінок і дітей. Про це свідчить відео з камери вуличного спостереження, яке опублікував "Київ Оперативний". На записі видно, що конфлікт стався між двома компаніями міцно збитих хлопців. Вони перетнулися на літній терасі ресторану, де, зокрема, відпочивали жінки і діти. Під час масової бійки деякі з них лягли на підлогу, а деякі сховалися під столиками. Читайте такожСтріляли і били битами: у Херсоні напали на кафе, є постраждалі Стрілянина в ресторані Києва - що відомо Стрілянина сталася в ресторані Favor Park hotel на вулиці Конєва. Стрілка затримали, а у справі розбираються правоохоронці. "Сам потерпілий грає в "правильного" і відмовляється від заяви та медичної допомоги", - говорилося в повідомленні Telegram-каналу "Київ Оперативний". Автор: Денис Прядко

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