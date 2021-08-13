Стрілянина у київському ресторані вчора ввечері сталася на очах у жінок і дітей.
Про це свідчить відео з камери вуличного спостереження, яке опублікував "Київ Оперативний".
На записі видно, що конфлікт стався між двома компаніями міцно збитих хлопців. Вони перетнулися на літній терасі ресторану, де, зокрема, відпочивали жінки і діти. Під час масової бійки деякі з них лягли на підлогу, а деякі сховалися під столиками.
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Стрілянина в ресторані Києва - що відомо
Стрілянина сталася в ресторані Favor Park hotel на вулиці Конєва.
Стрілка затримали, а у справі розбираються правоохоронці.
"Сам потерпілий грає в "правильного" і відмовляється від заяви та медичної допомоги", - говорилося в повідомленні Telegram-каналу "Київ Оперативний".