Укус бджоли міг викликати запалення / фото REUTERS
У місті Полінья-дель-Сукер 49-річний велосипедист проковтнув бджолу. Чоловік помер до приїзду медиків.
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Бджола випадково потрапила йому до рота, коли він їхав дорогою, і вкусила його.
Співробітники служби невідкладної медичної допомоги намагалися реанімувати чоловіка, але врятувати його не вдалося.
Укус комахи міг викликати запалення, яке призвело до дихальної недостатності.
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