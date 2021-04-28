Співробітники служби невідкладної медичної допомоги намагалися реанімувати чоловіка.

У місті Полінья-дель-Сукер 49-річний велосипедист проковтнув бджолу. Чоловік помер до приїзду медиків.

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Бджола випадково потрапила йому до рота, коли він їхав дорогою, і вкусила його.

Співробітники служби невідкладної медичної допомоги намагалися реанімувати чоловіка, але врятувати його не вдалося.

Укус комахи міг викликати запалення, яке призвело до дихальної недостатності.

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Автор: Людмила Жерновська