Судячи з фотографії, інших пасажирів нітрохи не здивував незвичайний персонаж епохи пандемії.

У київському метрополітені помітили чоловіка в протигазі.

Фотографію опублікувала на своїй сторінці в Facebook Ната Камбарова.

На ній видно, як у вагоні поїзда сидить чоловік в протигазі і кепці «хуліганці», яка, варто відзначити, чудово вписалася в кіберпанківський стиль чоловіка.

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Інші пасажири як ні в чому не бувало дивляться у вікно або в мобільний телефон, навіть не звертаючи уваги на незвичайного персонажа у вагоні.

"Невідомий мужик, пробач за використання твого фото без письмової згоди. Але все ж. На метро Гідропарк навіть захист від корони суворіший», - прокоментувала Ната.

Локдаун у Києві

У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.

Карантин у Києві з 20 березня до 9 квітня: заборони і обмеження Заборонено Обмеження Дозволено Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів Заборонена робота ТРЦ Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії Заборонене проведення людних релігійних богослужінь Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе Працюватимуть дитячі садочки Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних) Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50% Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу

На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:

робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

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Автор: Денис Прядко