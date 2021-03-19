У київському метрополітені помітили чоловіка в протигазі.
Фотографію опублікувала на своїй сторінці в Facebook Ната Камбарова.
На ній видно, як у вагоні поїзда сидить чоловік в протигазі і кепці «хуліганці», яка, варто відзначити, чудово вписалася в кіберпанківський стиль чоловіка.
Читайте такожЧоловік випадково засвітив труси зі Спайдерменом під час відеодзвінка з колегами
Інші пасажири як ні в чому не бувало дивляться у вікно або в мобільний телефон, навіть не звертаючи уваги на незвичайного персонажа у вагоні.
"Невідомий мужик, пробач за використання твого фото без письмової згоди. Але все ж. На метро Гідропарк навіть захист від корони суворіший», - прокоментувала Ната.
Локдаун у Києві
У Києві з 20 березня запроваджується жорсткий карантин через ситуацію з поширенням коронавірусу. За словами Кличка, локдаун в Києві запроваджується на три тижні - до 9 квітня.
|Заборонено
|Обмеження
|Дозволено
|Будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали
|Релігійні богослужіння можна проводити при 10 м2 площі на 1 особу
|Робота продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів
|Заборонена робота ТРЦ
|Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос
|Робота магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії
|Заборонене проведення людних релігійних богослужінь
|Автозаправочні станції працюватимуть без роботи кафе
|Працюватимуть дитячі садочки
|Заборонене проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних)
|Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом
|Громадський транспорт працюватиме із заповненістю місць для сидіння на 50%
|Заборонена присутність глядачів на спортивних змаганнях
|Фітнес та спортивні зали працюватимуть без групових занять
|Школи після канікул повернуться до дистанційного навчання
|Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу
На час дії жорстких обмежень у столиці буде заборонено:
- робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
- робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
- проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
- проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
- присутність глядачів на спортивних змаганнях.
Вас також можуть зацікавити новини:
- На Хрещатику в Києві помітили напівголих промоутерів (відео)
- У Києві чоловік ліг спати прямо у вагоні метро (фото)
- Під Києвом придумали незвичайний спосіб розчищення вулиці від снігу: курйозне відео
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram