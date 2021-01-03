Чоловік і телеведучий відреагували на курйозну ситуацію з гумором.

Джилл Байден, дружина обраного президента США, потрапила в незручну ситуацію під час інтерв'ю, яке транслювалося на Таймс-сквер в Нью-Йорку напередодні Нового року.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Майбутня перша леді США спробувала підірвати хлопавку в прямому ефірі новорічної передачі Rockin Eve, але зазнала невдачі. Разом з Джо Байденом вони дякували медикам, які борються з коронавірусом, і закликали американців вакцинуватися.

В кінці інтерв'ю Джилл Байден планувала підірвати хлопавку, але та не спрацювала і розламалася навпіл. Байден і телеведучий зі сміхом відреагували на невдачу майбутньої першої леді.

Як повідомлялося, чинний глава Білого дому Дональд Трамп, який відмовився визнати поразку на президентських виборах в США, закликав своїх прихильників прийти на мітинг 6 січня.

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Автор: Юрій Годован