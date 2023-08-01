Тепер кішка постійно має "сварливий" вираз обличчя.

У соцмережах активно обговорюють кішку на імʼя Прешес (Precious), яка після втрати передніх зубів назавжди залишилася зі "сварливим" виразом обличчя.

Як пише видання Newsweek, цій кішці усього два роки. Усе життя вона прожила у районі DMV — округу Колумбія, Меріленд і Вірджинія — зі своєю власницею Мері Кейт. Популярність прийшла до неї після того, як сестра Мері Кейт опублікувала фото тварини в Reddit.

"Кішка моєї сестри втратила верхні ікла, і тепер це її постійний вираз обличчя", – підписала вона публікацію. Фотографія Прешес одразу зібрала десятки тисяч уподобань та сотні коментарів.

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Власниця тваринки розповіла журналістам, що кішка втратила зуби, коли гралася.

"Їй подобається бігати і ковзати по стінах і меблях. Втрата зубів анітрохи не вплинула на її життя. Ветеринар сказав, що якщо це не вплинуло на її життя, то вона почувається добре без них, і сказав, що нічого страшного", – поділилася Мері Кейт

У дорослих кішок зазвичай 30 зубів: 12 різців — шість верхніх і шість нижніх — чотири ікла, 10 премолярів і чотири моляри. Передні ікла включають два верхні і два нижні. Довгі ікла розташовані в куточках рота і є важливими для кішок, які є м’ясоїдними.

Проте втрата передніх зубів серйозно не вплинула на Прешес. Незважаючи на те, що тепер її верхня губа часто застрягає на нижніх зубах, це не створює для неї інших проблем у її повсякденному житті.

Користувачі Reddit зауважують, що ця кішка гідна стати героїнею мемів. Господарка, схоже, погоджується з цією думкою. На сторінці Прешес в Інстаграм навіть є фотографія із таким надписом: "Коли хтось стукає у двері, а ти вдома один".

Курйози з тваринами

В американському штаті Каліфорнія ведмідь поліз купатися у приватний басейн. Власники будинку викликали поліцейських, яким і довелося розбиратися з непроханим гостем. Коли правоохоронці прибули на місце, ведмідь сам виліз із води.

Водночас в одному з містечок Італії влаштував переполох слон-утікач. Цирковий слон вирішив прогулятися околицями міста. Тварину знайшли на парковці супермаркету, після чого відвели назад у вольєр.

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