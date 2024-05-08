В уряді стурбовані відсутністю регулювання, що зробило препарат доступним для дітей і спричинило збільшення кількості злочинів.

Прем'єр-міністр Таїланду Сретта Тавісін, першої країни в Азії, яка легалізувала канабіс два роки тому, заявив, що має намір знову заборонити цей наркотик. За його словами, він стурбований тим, що відсутність регулювання зробила препарат доступним для дітей і спричинила збільшення кількості злочинів у країні, повідомляє Independent.

Глава уряду Таїланду попросив Міністерство охорони здоров’я внести зміни до списку наркотиків, щоб знову включити канабіс, і видати нові правила, щоб дозволити його використання лише в медичних цілях.

"Сретта також наказав місцевій владі припинити злочинну діяльність, пов'язану з незаконною торгівлею наркотиками, і вимагав побачити прогрес протягом 90 днів", - пише видання. Відео дня

ЗМІ зазначає, що після декриміналізації каннабісу в 2022 році спочатку говорилося, що він буде дозволений лише для використання в медицині, але на практиці ринок був нерегульованим. Це викликало негативну реакцію громадськості та занепокоєння щодо неправильного використання та злочинності.

"На виборах 2023 року всі основні партії ... пообіцяли дозволити використання канабісу лише в медичних цілях. Прихильники канабісу та підприємці виступили проти радикальної відмови, яка, на їхню думку, завдасть шкоди економіці. Легальний канабіс сприяв розвитку туризму та сільського господарства Таїланду та породив тисячі роздрібних продажів канабісу – від магазинів, вантажівок до ринкових кіосків по всій країні", - ідеться у матеріалі.

Легалізація канабісу в Таїланді

Після легазізації канабісу у Таїланді місцева влада закликала туристів не приїжджати в країну "тільки щоб накуритися". З відповідною заявою виступив міністр охорони здоров'я країни Анутін Чарнвікарул.

Вживання канабісу в рекреаційних цілях викликало неабиякий ажіотаж у Таїланді. Попри заклики уряду "не накурюватися", підприємства з виробництва канабісу зі спеціальними кімнатами для куріння стали вкрай популярними серед місцевих жителів і туристів.

При цьому тим, хто курить канабіс у громадських місцях, як і раніше загрожує тримісячний тюремний термін або штраф у розмірі, еквівалентному 700 доларам США.

Вас також можуть зацікавити новини: