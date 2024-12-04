Класичну страву не так легко приготувати, як можна було б очікувати.

Смажена курка може бути однією з найсмачніших страв, які можуть приготувати як професійні шеф-кухарі, так і домашні кулінари. Але класичну страву не так легко приготувати, як можна було б очікувати, і є багато важливих порад щодо смаження цілої курки, пише Tasting Table.

Одна головоломка полягає в тому, який жир слід використовувати для змащення птиці, тому що використовувати можна і масло, і олію, але вони по-різному впливають на кінцевий результат. За порадою видання звернулося до шеф-кухаря Cargill Protein Бредлі Борхардта.

"Я б сказав, що це особисте бажання", - сказал він. "Вершкове масло може зробити плями на шкірці курки, але воно також додає чудового смаку. Якщо ви хочете використовувати вершкове масло, краще змастити маслом м’якоть під шкіркою. А оливкова олія може додати смаку і допомогти приправам краще проникнути", - сказав він.

Відео дня

Проблема використання вершкового масла ззовні полягає в тому, що воно не має високої температури горіння порівняно з оліями, тому є ризик того, що масло пригоратиме, а не підрум’янить курячу шкіру. Якщо ж ви змастите курку олією, то це допоможе їй рівномірно підсмажитися від грудей до крил.

Краще використовувати оливкову олію першого віджиму, але ви можете використовувати і звичайну оливкову олію та інші нейтральні олії, але слід врахувати смакові поєднання з курячим м'ясом.

Якщо ви хочете використовувати вершкове масло, то краще використовуйте топлене масло, оскільки воно має вищу температуру горіння, там немає твердих частинок молока, і воно буде краще поводитися в духовці протягом тривалого періоду часу.

Незалежно від вашого вибору, покрийте курку зовні обраним жиром після того, як її приправите сіллю та перцем, але перед тим, як її відправите в духовку для приготування.

Ключ до ароматної та соковитої смаженої курки полягає не лише в жирі, яким зовні покрите м'ясо. Як каже шеф-кухар Борхардт, змащення вершковим маслом між шкіркою та м’ясом – ідеальний спосіб додати смаку.

Несолоне вершкове масло підійде, але суміш вершкового масла з травами та приправами додасть ще більше смаку. Наприклад, спробуйте вершкове масло зі смаженим часником. Акуратно відокремте шкірку від м’яса, потім обережно й рівномірно розподіліть масло між шарами, перш ніж покрити зовнішню сторону шкірки сіллю, перцем і оливковою олією. Залишилося лише поставити майстерно приготовану курку в духовку.

Інші кулінарні поради

Раніше УНІАН писав, як смачно приготувати оселедець. За словами експерта, цю рибу можна вживати у різних варіаціях.

Зокрема, жир у поєднанні з білком роблять цю рибу чудовою їжею для вживання, особливо взимку.

Раніше шеф-кухар Кенні Леунг назвала одну помилку, через яку вдома не виходять вареники. За її словами, причина невдалих вареників полягає у занадто вологій начинці для них.

Вас також можуть зацікавити новини: