Коренеплід є ароматним інгредієнтом, який додає стравам глибокий смак і аромат.

Майже кожен рецепт солоної страви вимагає часнику, і це не дарма. Коренеплід є ароматним інгредієнтом, тобто додає стравам глибокий смак і аромат, пише Martha Stewart.

Зазначається, що перш ніж використовувати цей кулінарний продукт, потрібно знати, як очистити його від шкірки. Це може бути складно, наприклад, якщо вам потрібно почистити багато зубчиків або вам не подобається запах часнику на ваших руках. На щастя, є багато способів почистити часник, якими діляться багато кухарів.

Як підготувати часник для чищення

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Перед тим, як очистити часник від лушпиння, ретельно видаліть зовнішні шари коренеплоду. Ці шари зазвичай найбрудніші, тому важливо від них відмовитися.

Також можна обрізати коріння і верхню частину цибулини часнику. Це дозволить вам легко відокремити окремі зубчики.

6 способів почистити часник

Струшування в банці

Струшування часнику в банці — це економічна техніка, яка сприяє розпушенню лушпиння, а це дозволяє легко його видалити.

Помістіть в банку цибулину часнику. Закрутіть кришку.

Струсіть банку, щоб зубчики відокремилися.

Вийміть зубчики з банки. Зніміть зовнішні шкірки.

Поверніть зубчики в банку.

Струсіть, поки шкірка не відокремиться від зубчиків.

"Цей метод економить час, якщо вам потрібно очистити багато зубчиків за раз", — каже Алекс Маззукка, шеф-кухар і співвласник ресторану рослинної кухні Seed to Sprout у Нью-Джерсі.

Це також особливо практично, якщо часник більш сухий, зазначає Олівія Рошковскі, шеф-інструктор рослинного кулінарного мистецтва в Інституті кулінарної освіти в Нью-Йорку:

"Ви повинні бути енергійними та швидкими, коли струшуєте, інакше метод може виявитися неефективним".

Натисніть і очистіть

Для цієї техніки вам знадобиться кухарський ніж і обробна дошка. Потім виконайте такі кроки, каже Маззукка:

Вийміть зубчики з цибулини.

Покладіть кожен зубчик на обробну дошку, а потім натисніть на них плоскою стороною ножа, щоб розчавити часник.

Після розчавлення шкірка одразу зніметься.

"Переваги методу "натисни та очисти" полягають у тому, що він швидкий, легкий і добре працює. З іншого боку, у вас можуть залишитися подрібнені зубчики часнику. Крім того, часник буде трохи липким, що підвищить ймовірність підгоряння на сильному вогні", - пояснює Рошковскі.

Мікрохвильова піч і очищення

Інший варіант - розігріти часник в мікрохвильовці. Це допоможе послабити шкірку, полегшуючи її видалення, каже експерт.

За допомогою кухарського ножа зріжте верхню частину цибулини.

Розігрійте в мікрохвильовій печі 10-20 секунд.

Дістаньте цибулину з мікрохвильовки і очистіть.

"Завдяки цьому методу немає липких залишків, і процес, по суті, не вимагає зусиль", — ділиться Рошковскі. "Однак, оскільки часник був злегка підігрітий, краще використовувати його одразу", - зазначає вона. Інакше він може почати окислюватися (тобто змінити колір), якщо залишити його при кімнатній температурі або покласти в холодильник.

Очистити своїми руками

Найпростіший спосіб почистити часник - зробити це руками. За словами Рошковскі, вам знадобиться обробна дошка та ніж.

Зубчики часнику треба відокремити від цибулини.

Ножем обережно відділіть шкірку від плода.

Незважаючи на те, що цей спосіб зручний, ваші руки залишать запах часнику.

Замочіть і очистіть

Коротке замочування часнику в гарячій воді допоможе послабити лушпиння.

Виконайте такі дії:

Помістіть зубчики часнику в жаростійку миску.

Залийте часник гарячою водою.

Дайте часнику настоятися одну хвилину.

За потреби очистіть зубчики.

За допомогою цього методу у вас не буде липких пальців після обробки часнику. Але якщо вода надто гаряча, часник вже почне готуватися, що може вплинути на смак або текстуру.

Використовуйте прес для часнику

"Часникодавка - чудовий інструмент, який можна мати під рукою, щоб швидко подрібнити кілька зубчиків", - ділиться Маззукка.

Це не тільки просто, але й легко у використанні. Щоб скористатися цим методом:

Помістіть неочищені зубчики в прес.

Розташуйте прес над мискою.

Стисніть ручку. Подрібнений часник опуститься в миску.

Зніміть шкірку з преса і повторіть за потреби.

Недоліком цього способу є те, що в пресі часто залишається подрібнений часник, і його важко очистити. Але якщо у вас є чудовий прес для часнику, який відкривається для чищення, це не повинно бути проблемою — також шукайте такий, який можна мити в посудомийній машині.

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