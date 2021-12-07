Люди не дочекалися на допомогу від комунальників.

Мешканці одного з житлових районів Дніпра знайшли вихід з ситуації із поганим дорожнім покриттям. Вибоїни біля будинків вони застелили старими килимами.

Фото з місця події виклали у Telegram 7 грудня.

Попередньо громадяни зверталися з проблемою до комунальників, проте відповіді не дочекалися. Тому й вирішили діяти самотужки.

Величезні ями біля входу до одного з під’їздів мешканці дому приховали за двома старими килимами.

"І кумедно, і плакати хочеться. Мешканці прилеглого до вул. Краснопільській будинку вирішили проблему з поганим асфальтом. Тепер у них немає калюж", - написала користувачка Тетяна Суворова у групі "12 квартал Дніпро" у Facebook.

Раніше схожий випадок стався у Києві. Зневірені жителі покрили ями на прибудинковій території старими килимами.

Як писав УНІАН, у Подільському районі Києва місцевий житель власним коштом відремонтував частину дороги, залатавши дірки в асфальті. Але одній жінці це не сподобалося – вона взяла в руки лопату, лом і розгребла укладений асфальт.

Крім того, київські автолюбителі оригінально натякнули владі на необхідність ремонту доріг, "назвавши" одну з ям на честь столичного мера Віталія Кличка.

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Автор: Віолетта Орлова