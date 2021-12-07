На в’їзді до столиці встановили своєрідні ворота.

Нещодавно столичні комунальники облаштували на околицях Києва спеціальні залізні ворота, які мали б зупиняти будь-який транспорт вищий за три з половиною метри.

Про це розповідається у сюжеті на 2+2.

Суть їх роботи у тому, що хто в них не проїжджає, має їхати в об'їзд Києва. Ці своєрідні ворота мають допомогти боротися з перевантаженими фурами на столичних дорогах.

"Це необхідно для недопущення руйнування об’єктів дорожньої інфраструктури, мостів, естакад, шляхопроводів Києва тощо. Важливо також і для зменшення викидів від автомобільного транспорту у місті", - повідомляється на сайті комунального підприємства "Центр організації дорожнього руху".

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Однак журналісти показали, що перевантажені фури тепер навпаки ще більше розбивають асфальт. Річ у тому, що тепер водії великогабаритного транспорту вільно прямують в об'їзд цих воріт через естакади та розв'язки. При цьому замість порівняного невеликої дистанції вони "вбивають" ще більше більше доріг, прямуючи прямісінько через житлові масиви.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно дороги столиці покрили намальованими жовтими сітками. Ця нова розмітка за задумом має подолати затори на перехрестях.

Автор: Олег Давигора