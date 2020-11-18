33-річний Джошуа був біля свого будинку і майстрував нову труну, коли з неба впав метеорит.

Індонезійський Трунар Джошуа Хутагалунг з провінції Північна Суматра став мільйонером після того, як метеорит пробив дах його будинку.

Про це повідомляє видання Metro.

33-річний Джошуа був біля свого будинку і майстрував нову труну, коли з неба впав метеорит. Камінь занурився в землю на 15 сантиметрів, і був ще гарячим, коли Джошуа витягнув його звідти.

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Вага метеорита становила 2,2 кілограма, а вік - близько 4,5 мільярда років. До того ж він відноситься до дуже рідкісного типу метеоритів.

Індонезієць вже продав свою знахідку колекціонеру з США, виручивши за нього майже 1,9 мільйона доларів.

Ці гроші дозволили батькові трьох синів кинути роботу і вибудувати нову церкву у себе в селі. Він також вважає метеорит знаком з небес. Джошуа давно мріє про доньку і впевнений, що тепер у них з дружиною народиться дівчинка.

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Автор: УНІАН