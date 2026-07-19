Росія прицільно запустила ракети по судну з зерном у Чорному морі: п'ять моряків загинули

До лікарень Одеси доставлено вісім вісім членів іноземного екіпажу. Ще п'ятьох людей шукають.

Російська окупаційна армія завдала удару трьома ракетами по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO, яке рухалося на вихід з зони бойових дій після завантаження. Шонайменше п’ять моряків загинули, доля частини екіпажу невідома.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 16.00 моніторингові канали попередили, що над акваторією Чорного моря з’явилися російські військові літаки – тож слід очікувати ракетні удари. Через деякий час почалися вибухи. У соцмережах очевидці повідомили, що окупанти влучили по цивільному судну, яке почало тонути. В ТГ-каналах з’явилося відео з судном, що палає.

Згодом у Військово-морських силах ВМС ЗС України заявили, що Росія здійснила черговий акт тероризму на Чорному морі - завдала удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69 по цивільному суховантажному судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина). Це сталося у той момент, коли судно рухалося на вихід із зони бойових дій із вантажем збіжжя.

Відео дня

Влучання прийшлося в район правого борту надбудови, на борту виникла пожежа. "Внаслідок удару загинуло 5 людей. Доля ще 5 членів екіпажу не відома, тривають пошуки. Технічний стан судна уточнюється", - заявили у ВМС України.

До надання допомоги були залучені підрозділи ВМС ЗС України та Морської пошуково-рятувальної служби. Станом на 20:30 вісьмох членів екіпажу евакуйовано до однієї з лікарень Одеси.

"Це черговий цілеспрямований удар Росії по беззбройному цивільному судну під іноземним прапором, що не становило жодної воєнної загрози. Атака є актом терору проти мирного судноплавства та грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права", - наголошують військові моряки.

Як Росія атакує Одесу

За даними моніторингових каналів, зранку неділі 19 ракет різних типів запущено по Одещині російськими окупантами - під атакою портова інфраструктура та судна в морі. Йдеться, що попередньо, по регіону завдано ударів керованими авіаційними ракетами Х-59, крилатими протикорабельними ракетами Х-22, боєприпасами "Бандероль", реактивними БпЛА Герань-5 тощо.

За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, вже понад тиждень Одещина перебуває під постійними комбінованими обстрілами російських БпЛА та ракет різних типів. Протягом останніх днів щодоби лунає щонайменше 10 повітряних тривог.

"Лише за останній тиждень внаслідок російських атак на Одещині загинуло 18 людей, ще 69 отримали поранення, серед них шестеро дітей. (Дані без урахування 19 липня – УНІАН). За цей час ворог спрямував на регіон близько 300 повітряних цілей, щодня - від 50 до 60", - повідомив Кіпер.

Також він наголосив, що одеські пляжі відкриті не для туризму, а для оздоровлення громадян, насамперед військових, ветеранів та їхніх дітей, які через війну перебувають у постійному стресі. Наразі на Одещині відкрито 40 пляжних зон, які пройшли обстеження, мають укриття та вважається відносно безпечними.

Постраждалі від російських атак

Як писав УНІАН, 18 липня російські окупанти атакували Одещину ракетами – під ударом була цивільна інфраструктура та житло місцевих жителів. Було пошкоджено, зокрема, два приватні будинки та спортивно-розважальний комплекс. Внаслідок атаки по розважальному центру загинув 16-річний хлопець. Постраждали близько 10 людей, серед яких - дворічний малюк, четверо жінок віком 22-28 років та 27-річний і 40-річний чоловіки. Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинили загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

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