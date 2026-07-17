Чому Земля не перегрілася за мільйони років: вчені зробили важливе відкриття

Виявляється, у нашої планети є природний "термостат", який регулює температуру поверхні.

Дослідники з'ясували, яким чином Земля протягом понад 60 мільйонів років підтримувала кліматичну рівновагу. За їхніми даними, важливу роль у цьому відіграє прихований взаємозв'язок між рівнем моря, вмістом фосфатів в океані та накопиченням вуглецю на морському дні.

Результати дослідження, опублікованого в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences, показують, що зміни рівня світового океану безпосередньо впливали на клімат планети.

Головним елементом цього механізму виявився фосфат – життєво важлива поживна речовина для морських організмів. Коли рівень моря був високим, великі мілководні шельфи утримували фосфати в донних відкладах. У відкритий океан надходило менше поживних речовин, зменшувалася чисельність морських організмів, а отже, зменшувалася й кількість органічного вуглецю, який осідав на дно. У результаті в атмосфері накопичувався вуглекислий газ, а клімат ставав теплішим.

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Під час зниження рівня моря процес відбувався у зворотному напрямку. Фосфатів в океані ставало більше, морське життя активніше розвивалося, а після загибелі організмів значна частина вуглецю захоронювалася в донних відкладах. Це дозволяло видаляти CO₂ з атмосфери, поступово охолоджуючи планету.

За розрахунками вчених, найефективніше цей природний механізм працював, коли рівень моря був на 10–40 метрів вищим за сучасний. Саме в таких умовах у морських відкладах захоронювалися максимальні обсяги вуглецю, що стримувало потепління протягом мільйонів років.

Автори дослідження вважають, що цей природний цикл став одним із ключових факторів, завдяки якому клімат Землі залишався придатним для життя. Нові дані також допоможуть краще зрозуміти, як океани реагують на сучасні зміни клімату і яким чином вони можуть впливати на концентрацію вуглекислого газу в майбутньому.

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