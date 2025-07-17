Новий власник віддав за нього понад 30 мільйонів доларів.

На аукціоні у Нью-Йорку за 30,5 мільйонів доларів продали єдину відому скам'янілість молодого цератозавра.

Як повідомляють в одному з найстаріший аукціонних домів світу Sotheby's, вона стала третьою за вартістю скам'янілістю динозавра, яку коли-небудь продавали на аукціоні. Скелет встановлений у бойовій позі на спеціальній металевій арматурі.

Цератозавр має приблизно 190,5 сантиметрів у висоту і 325,1 у довжину. Його скелет складається з 139 оригінальних викопних кісткових елементів з додатковими скульптурними матеріалами. Власник отримав усі права на нього, а також детальні 3D-скани скелета і рентгенівські знімки черепа та його окремих елементів.

Скелет знайшли на приватній землі в окрузі Олбані, штат Вайомінг, у всесвітньо відомому кар'єрі "Кістяна хижа" (Bone Cabin Quarry). Це сталося ще у 1996 році:

"Цей регіон є найбагатшим джерелом скам'янілостей динозаврів у Сполучених Штатах завдяки своєму розташуванню у формації Моррісона - послідовності осадових порід верхньої юри, що зосереджені у штатах Колорадо та Вайомінг, а також простягаються через штати Нью-Мексико, Юта, Айдахо, Арізона, Оклахома, Техас, Канзас, Небраска, Північна та Південна Дакота і Монтана".

Варто зазначити, що скам'янілість перевершила ціну найбільшого шматка Марса на Землі, який продали за 5,3 мільйона доларів. В Sotheby's зазначили, що тепер він є найціннішим метеоритом, коли-небудь проданим на аукціоні.

Інші цікаві лоти

Як повідомляв УНІАН, раніше на аукціоні Sotheby's оригінальну дамську сумку Hermès, що належала співачці та актрисі Джейн Біркін, продали за 10,1 мільйонів доларів. Вона стала найдорожчою сумкою Hermès, коли-небудь виставленою на торги.

А у Великій Британії рідкісну монету - пенні 1933 року, яких існує лише сім, продали за понад 178 тисяч доларів. Це одна з найдорожчих монет, що майже ніколи не потрапляють назад на ринок.

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