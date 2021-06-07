На питання поліцейських, що він тут робить, священик відповів, що це нібито "конфіденційна інформація".

На трасі поблизу міста Рожище на Волині правоохоронці затримали священика одного з храмів УПЦ МП Копачівської громади, який стояв на трасі у жіночому одязі.

Про затримання священика стало відомо у понеділок, 7 червня, коли видання «Район. Рожище» опублікувало відео з нагрудних камер поліцейських.

Відомо, що правоохоронці вирішили перевірити автомобіль, що стояв обабіч дороги. Неподалік від авто поліцейські побачили чоловіка в жіночій кофті, лосинах, балетках та одноразових рукавичках. На відео чути, як працівники поліції розпитують чоловіка, хто він такий і що робить у жіночому одязі. Але у відповідь той запевняв, що це нібито «конфіденційна інформація».

У прес-службі Нацполіції Волині Zaxid.net підтвердили, що такий інцидент справді був, зазначивши, що священика відпустили після встановлення особи.

«Чоловіка доправили до відділку поліції, оскільки він здався підозрілим. Там його особу встановили. Втім, через відсутність складу правопорушення чоловіка відпустили», – розповіла речниця волинської поліції Ольга Бузулук.

Вона також уточнила, що сам інцидент стався ще у четвер, 3 червня.

За даними поліції, чоловік є місцевим священиком УПЦ МП. Прес-секретар Волинської єпархії УПЦ МП Віктор Аніпко заявив ресурсу, що затриманий чоловік має проблеми з психікою і через це його вже нібито давно відсторонили від служб в церкві. Зараз, за словами Аніпка, чоловік нібито вважається позаштатним священиком. Втім, речник Волинської єпархії УПЦ МП відмовився називати точну дату відсторонення і місце, де чоловік мав свою парафію.

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Автор: Денис Прядко