Рептилія заповзла в будинок нещасної жінки і напала.

У Таїланді на 64-річну жінку напав величезний пітон, проте їй вдалося уникнути жахливої смерті.

Жінка розповіла, що на неї накинувся 20-кілограмовий пітон, коли вона ввечері мила посуд у себе вдома. Рептилія огорнула її і в такому стані жінка провела близько двох годин, поки її не звільнили рятувальники, пише The Guardian.

Після порятунку жінка розповіла, що змія ще й вкусила її кілька разів. Вона додала, що намагалася боротися з рептилією і кричала про допомогу, але її ніхто не почув. Якоїсь миті вона схопила голову змії, сподіваючись, що та її відпустить, "але вона цього не зробила, натомість вона продовжувала душити мене". Зрештою сусід почув її крики про допомогу та зателефонував у поліцію.

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"Ймовірно, її душили деякий час, тому що її шкіра була блідою", - розповів поліцейський, який прибув на виклик. "Це був пітон, великий. Я бачив слід укусу на її нозі, але [знав], що вони можуть бути і в іншому місці", - додав він.

Пітон був 4 м завдовжки. На кадрах, знятих рятувальниками, можна було побачити, що потерпіла сидить на підлозі зі змією, що обвилася навколо її талії.

Після порятунку жінку госпіталізували. Пітони не отруйні, але їхні укуси можуть викликати інфекції.

Напади пітонів на людей

На початку літа в Індонезії гігантський сітчастий пітон з'їв жінку. Її тіло виявили в животі рептилії наступної доби. Як з'ясувалося, жінка зникла в лісі, недалеко від будинку, дорогою на ринок.

Неподалік від міста Читагонг у Бангладеш 3-метровий тигровий пітон спробував живцем проковтнути приблизно такого ж за розміром сітчастого пітона.

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