На кадрах дійсно видно щось дуже схоже на голову плазуна.

Мешканців київської багатоповерхівки заявили, що виявили у санвузлових комунікаціях живу змію. Однак історія закінчилася несподіваним хепіендом.

Як повідомляє паблік "Киевский движ", один з мешканців будинку в Деснянському районі Києва випадково помітив, що у санвузлі живе покинута змія.

Плазун нібито обжився у відрі. У мережі з'явилося відео з місця події. На кадрах видно, як з відра виглядає щось, схоже на голову змії.

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Втім, ця історія отримала неочікуваний поворот - під час рятувальної операції "змія" виявилася шматком картону з-під скотчу, зігнутим чудернацьким способом. Здалеку шматок картону нагадував голову удава з червоними очима.

Змії в Україні: останні новини

Доволі часто в Україні стаються курйозні та моторошні інциденти з плазунами. Зокрема, влітку минулого року у Бучі Київської області гігантський пітон "окупував" курник. Спроби зловити непроханого гостя успіху не мали.

Зовсім нещодавно у Дарницькому районі Києва рятувальники деблокували з пральної машини живу змію.

Перед цим у місті Шостка Сумської області жінка біля сміттєвих баків виявила велику змію і повідомила про свою знахідку в поліцію, а у Чернівцях на вул. Пилипа Орлика знайшли величезного пітона. Екзотичну змію виявили випадкові перехожі. Плазун був вже мертвим.

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