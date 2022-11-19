Втім, 17 іншим загарбникам не пощастило.

Окупант заявив, що українські воїни випустили 12 снарядів до HIMARS по базі росіян. Йому нібито вдалося не лише вижити, а й відбити уламок рукою.

"Дивовижну" історію загарбник розповів російським пропагандистам. За його словами, будівлю повністю зруйновано, постраждало 17 окупантів. Втім, він не уточнив, поранені чи ліквідовані ці загарбники.

За версією окупанта-фантазера, він чітко бачив уламок від HIMARS, який нібито летів прямо у нього. Окупант переконує, що цей уламок був великим.

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"Він вже на підльоті мене різанув. Виходить, якби нас не захистив УРАЛ з БК, мене б розірвало на шматки. Ну і траєкторія польоту - я присів, підняв руку, він біля шиї пройшов. Повністю перебито нерви, відірваний м'яз. Болі не відчуваю, нічого не відчуваю... Не зрозумію взагалі, як я вижив", - заявив окупант-фантазер.

Загарбник каже, що забрав собі цей уламок, а згодом коваль зробить з нього "оберег" на пам'ять про те, як фантазер "зловив уламок HIMARS".

Курйози окупантів: найцікавіше

Російські окупанти вкрай часто потрапляють у курйозні ситуації на фронті. Раніше в окупованому Херсоні двоє російських загарбників влаштували розбірки у кузові тентованої військової вантажівки. Один з росіян отримав на горіхи просто на тлі "патріотичного банеру".

Нещодавно з'явилося відео того, як російські окупанти в паніці тікають від контрнаступу українських воїнів в Херсонській області. Частині з них вдається переправитися на лівий берег Дніпра. "Русскіє ідут", - коментував кадри активіст Сергій Стерненко.

На звільнених територіях півдня одна з місцевих розповіла, як російський окупант вимагав у неї код від мультиварки, думаючи, що це сейф. При цьому загарбник погрожував українці автоматом.

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