Мережу розсмішила чергова історія про слабкість окупантів до мародерства.

Російський окупант вимагав у жінки на півдні України код від мультиварки, думаючи, що це сейф. При цьому загарбник погрожував українці автоматом.

Чергову історію про мародера-окупанта опублікував Telegram-канал "Одеса. Офіційно" й назвав її "Код від мультиварки".

Мешканка півдня України розповіла, що окупант увірвався до її будинку й одразу ж здивувався побаченій шафі-купе: "Заходить у кімнату, а там шафа-купе: відкриває автоматом, інші дверцята – раз, і зачинилися. Він такий: "Ух, ти!".

Потім російський загарбник зайшов на кухню і побачив мультиварку. Він подумав, що це - сейф, тому почав вимагати код:

"Код скажи! Скажи код сейфа!". А я не розумію, чого він хоче... Аа, зрозуміла, кажу: "Це називається "мультиварка", розумієш".

Українка каже, що за такими історіями вже можна складати анекдоти про російських загарбників.

Що крадуть окупанти в Україні

Раніше СБУ опублікувала перехоплення, згідно з яким дозвіл на мародерство в Україні окупантам дав особисто Володимир Путін, тому там крадіжки під час війни не вважаються злочином і не караються.

Ще на початку квітня українська розвідка повідомляла, що в білоруському місті Наровля російські військові відкрили ринок для торгівлі награбованим в Україні майном.

У червні 2022 року одного з російських окупантів знайшли в обіймах з бойлером. Крадуть путінські військові та українську військову форму, берці ЗСУ.

Також медіапростір сколихнула новина про російського солдата, який уперше побачив в українському домі унітаз.

А в одному з радіоперехоплень СБУ мати захоплюється своїм сином-грабіжником і переймається, чи не відберуть у нього вкрадене майно українців.