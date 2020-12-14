У Харкові молоді батьки влаштували катання на льоду маленькій дитині у візку. Вони одягли ковзани і прокатили доньку вкритим кригою Комсомольським озером.
Читайте такожСавченко скупалася в Північному льодовитому океані: соцмережі гадають, навіщоВідео ковзання виклали у соцмережах. Дорослі по черзі промчали замерзлим озером на ковзанах, штовхаючи перед собою дитячий візок зі своєю маленькою донькою.
Користувачі у соцмережах обговорили такі батьківські розваги. Деякі вважають такі дії небезпечними, оскільки лід будь-якої миті може проломитися, інші - що його товщина безпечна, і у цьому катанні немає нічого страшного, передає ТСН.
Користувачі залишили такі коментарі:
- Я сьогодні був на Сіверському Донці, лід грубезний, машину витримає.
- Цікаво, він подумав, що спочатку буде робити, якщо під лід піде? Ковзани знімати чи дитину з візочка витягувати?
- Сам там не раз в дитинстві катався, але коли лід товстий був. І то завжди реально страшно, адже не завжди лід чистий і видно що він є. Адже там і лунки, і ополонки, і бувають замети. Зараз лід чистий і, начебто, не небезпечно, але чи міцний він?
- Всі в дитинстві лазили і каталися. Але тут мова про те, що катайтеся самі, навіщо піддавати ризику, нехай навіть найменш вірогідному, свою дитину.
- Батько - молодець! Не з друзями випиває, а з дитиною час проводить, респект.
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