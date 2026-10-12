У Росії поменшало 'Кинжалів': у розвідці розкрили головні проблеми цих ракет

Ракета передбачає два типи бойової частини - проникаючу фугасну та спеціальну ядерну.

Інтерактивну 3D-модель російської аеробалістичної ракети Х-47М2 "Кинджал" та інформацію про її компоненти опублікували на порталі War&Sanctions. Особливості ракети проаналізували у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Йдеться, що "Кинджал" – це одноступенева твердопаливна ракета з інтегрованою бойовою частиною. Ця ракета оснащена хвостовим аеродинамічним обтічником, який відокремлюється після запуску двигуна, радіолокаційною головкою самонаведення та станцією активних перешкод.

Які проблеми має "Кинжал"

Ракета передбачає два типи бойового оснащення: проникаючу фугасну бойову частину (ПрФБЧ) у товстому металевому корпусі, призначену для пробиття перекриттів, бетону та інших захищених конструкцій, а також спеціальну ядерну бойову частину.

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Крім того, Росія працює над модифікацією "Кинжала" з осколково-фугасною бойовою частиною (ОФБЧ). Як зазначають у ГУР, ця зміна може бути пов’язана з проблемами точності наведення ракети. Для проникаючої бойової частини точність особливо важлива, оскільки вона має влучати в конкретні захищені об’єкти, щоб забезпечити необхідний ефект ураження. Із цими труднощами пов’язане й скорочення обсягів державного оборонного замовлення на "Кинжали" у 2026 році.

"Саме через це ворог значно зменшив обсяги держоборонзамовлення цих ракет, спрямувавши виробничі потужності, компонентну та сировинну базу на виробництво балістичних ракет 9М723 "Искандер-М", - йдеться у повідомленні.

Ще одним чинником є обмеженість авіаційних носіїв "Кинжалів". Для запуску цих ракет Росія використовує винищувачі-перехоплювачі МіГ-31І та їхніх попередників – МіГ-31К. Водночас російський авіапром наразі не виробляє ці літаки, що створює додаткові обмеження для застосування ракет.

Окремо ГУР оприлюднило інформацію про 58 російських підприємств, залучених до виробничої кооперації зі створення аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинжал".

За даними української розвідки, 22 із цих компаній досі не потрапили під санкції жодної з країн санкційної коаліції. Це свідчить про наявність прогалин у санкційному тиску на російський військово-промисловий комплекс.

Російські ракети - новини

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка повідомляла, що російські ударні ракети РМ-48У , що летять по балістичній траєкторії, створюють зі старих зенітних ракет та ракет-мішеней для комплексу С-400.

За даними розвідки, новий російський балістичний "франкенштейн" має твердопаливний двигун від зенітної керованої ракети, хвостовий відсік від експортної зенітної ракети 48Н6Е2 (С-300 ПМУ1/2, С-400), а приладовий відсік РМ-48У складається з окремих елементів ракет 9М96 та 48Н6Е2.

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