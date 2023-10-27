Жінці так все набридло, що вона звернулася до суду для вирішення проблеми.

У місті Павія на півночі Італії жінка виграла судовий наказ про виселення зі свого будинку синів віком 40 і 42 років.

Як пише Sky News, 75-річна жінка намагалася переконати своїх синів, які працювали і були здатні самі себе забезпечувати, переїхати, але вони відмовилися. Тому вона вирішила вжити рішучих заходів і домогтися постанови про виселення через суд.

Вона підтримувала їх, коли вони були без роботи, і очікувала, що вони переїдуть, як тільки знайдуть роботу, але цього не сталося. Натомість обидва брати також не змогли внести свій вклад у домашні витрати і не допомагали їй по господарству, повідомляють італійські ЗМІ. Вони навіть приходили додому посеред ночі і залишали свої речі в повному безладі.

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Суддя Сімона Катербі поспівчувала тяжкому становищу матері і винесла рішення на її користь. Суд постановив, що спочатку, коли брати були безробітними, "батьки були зобов'язані забезпечувати утримання".

Однак після того, як вони почали заробляти, "це вже не було виправданим", оскільки "двоє обвинувачених старші 40 років", йдеться в рішенні суду.

У постанові судді додано, що "в законодавстві немає положення, яке наділяло б дорослу дитину беззастережним правом залишатися в будинку, що належить виключно батькам, проти їх волі і тільки в силу сімейних зв'язків". У чоловіків є час до 18 грудня, щоб виїхати.

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