Влада виправдовується, що, мовляв, той пам’ятник ніякої суспільної ваги вже не мав.

У селі Костувате Миколаївської області знесли останній пам’ятник Леніну в регіоні.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Монумент знесли вже через 6 років після ухвалення закону про декомунізацію. Влада виправдовується, що, мовляв, той пам’ятник ніякої суспільної ваги вже не мав.

«Він ніколи не викликав якоїсь особливої думки у людей. Там не проводилися мітинги, там не покладалися ніколи квіти. Воно все демонтоване», – заявив староста села Олександр Бондаренко.

Журналістам місцеві активісти пояснюють, що чиновники всі ці роки самі гальмували знесення забороненої радянської пропаганди. три роки сільська рада не могла знайти власника Леніна, а ще два роки – техніку, щоб його знести.

«Пам’ятник стояв з аргументацією того, що хай стоїть й онуки хай бачать. Він стояв доти, доки чергова хвиля суспільного резонансу не була піднята», – додав громадський активіст Ілля Зелінський.

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Автор: Яна Ставська