Пса через любов до дахів назвали Карлсоном.

У Сарнах Рівненської області люди постійно дзвонять надзвичайникам і просять урятувати пса, який опинився на магазині.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Містяни хвилюються, що він голодний, мерзне і не може спуститися на землю. Кілька разів рятувальники їздили і знімали собаку, але він на даху опинявся знову.

«Він щодня туди (на дах – УНІАН) вибігає. Щодня люди його знімають», – відповіла продавчиня.

Пса через любов до дахів назвали Карлсоном. Тварина сама полюбила висоту – разом з вуличним котом. Часто до Карлсона прибігають такі ж чотирилапі гості.

І надзвичайники, і тамтешні мешканці вважають, що рятувати собаку не треба, адже він сам уподобав верх магазину і постійно туди повертається. Люди ж пса підгодовують.

Як виявилось, на дах Карлсон вибігає через сходи з іншого боку крамниці. Там у нього є навіть накриття і теплі ящики, а коли хоче погрітися на сонці – покидає сховок.

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Автор: УНІАН