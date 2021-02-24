У Сарнах Рівненської області люди постійно дзвонять надзвичайникам і просять урятувати пса, який опинився на магазині.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Читайте такожЧиновники у Черкасах влаштували фотосесію з вакциною, думки українців розділилися (фото)
Містяни хвилюються, що він голодний, мерзне і не може спуститися на землю. Кілька разів рятувальники їздили і знімали собаку, але він на даху опинявся знову.
«Він щодня туди (на дах – УНІАН) вибігає. Щодня люди його знімають», – відповіла продавчиня.
Пса через любов до дахів назвали Карлсоном. Тварина сама полюбила висоту – разом з вуличним котом. Часто до Карлсона прибігають такі ж чотирилапі гості.
І надзвичайники, і тамтешні мешканці вважають, що рятувати собаку не треба, адже він сам уподобав верх магазину і постійно туди повертається. Люди ж пса підгодовують.
Як виявилось, на дах Карлсон вибігає через сходи з іншого боку крамниці. Там у нього є навіть накриття і теплі ящики, а коли хоче погрітися на сонці – покидає сховок.
Інші новини
- У Шотландії чайка вкрала відкушений в бійці язик
- Кримінальний дует грузинських крадіїв спіткало фіаско під час спроби втекти від копів крижаним Дніпром (відео)
- "Довгий циліндричний об'єкт просто над нами": екіпаж пасажирського літака розповів про зустріч з НЛО
- У Неаполі розшукують чоловіка, який у супермаркеті загубив діаманти на 50 тисяч євро
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram