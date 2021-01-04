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Новий, 2021-й, рік у київському метрополітені зустрів 741 пасажир.
Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.
"Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир. Саме стільки киян та гостей столиці скористалися підземкою з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021 року", - повідомив він.
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