741 пасажир скористався метро з 23:45 31 грудня до 00:15 1 січня.

Новий, 2021-й, рік у київському метрополітені зустрів 741 пасажир.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці начальника КП "Київський метрополітен" Віктора Брагінського.

"Новий 2021 рік у метрополітені зустрів 741 пасажир. Саме стільки киян та гостей столиці скористалися підземкою з 23:45 31 грудня 2020 року до 00:15 1 січня 2021 року", - повідомив він.

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Автор: Тетяна Поляковська