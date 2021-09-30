У Нідерландах керівництво повітряної гавані вирішило провести цікавий експеримент з хрюшками.

Керівництво одного з найбільших аеропортів у світі - нідерландської "Схипхола" - найняло на роботу два десятки свиней як експеримент, що може надалі убезпечити польоти.

Про це повідомляє The Telegraph.

Свиней на 6 тижнів "поселять" на 500 акрах сільськогосподарських угідь, розташованих між двома злітно-посадковими смугами.

Очікується, що свині з'їдять залишки врожаю цукрових буряків, які приваблюють гусей та інших птахів до цього місця - воно знаходиться в небезпечній близькості від траєкторій польоту третього за завантаженістю аеропорту Європи.

Читайте такожВиліт лайнера з Одеси затримали на 10 годин через птаха, що потрапив у двигунУ керівництві аеропорту стверджують, що гуси становлять серйозний ризик для безпеки польотів через свій розмір і польотів зграями, оскільки навіть один гусак може завдати істотної шкоди літаку.

Автори експерименту за допомогою спеціального радара, призначеного для спостереження за птахами, порівняють їхню активність на ділянці зі свинями і без них, щоб встановити успішність або безуспішність такої ініціативи.

Така ідея може стати в нагоді й в інших країнах. Як вже повідомляв УНІАН, раніше цього року вантажний літак Boeing 777 - F авіакомпанії Turkish Airlines Cargo екстрено повернувся в аеропорт Стамбула після зіткнення зі зграєю птахів.

Автор: Станіслав Кожемякін