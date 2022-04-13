Родичів росіянина шукали у соцмережах, натомість ідентифікували його особу.

Російський солдат, якого кинули пораненим на полі бою, вдавав цивільного, який втратив пам'ять. Винахідливого росіянина викрили.

Про це йдеться в Telegram-каналі Дніпро обласний.

Поранений чоловік з амнезією з'явився в одній з лікарень Кривого Рогу. Родичів чоловіка шукали у соцмережах.

Рідних псевдоукраїнця не знайшли, але ідентифікували його особу. Пацієнтом лікарні виявився російський окупант, якого пораненим залишили на полі бою.

Загарбник вижив та придумав спосіб уникнути відповідальності. Росіянин перевдягнувся у цивільний одяг, назвався пораненим українцем, який нібито нічого не пам'ятає. Згодом він планував втекти з лікарні та з України.

"Вояку ворожої армії затримано та передано до спецслужб, які після допитів відправлять полоненого до спецтабору", - говориться в повідомленні облради.

Як повідомляв УНІАН, російський окупант повідомив дружині, що потрапив у полон. Однак та сповістила його, що живе з коханцем.

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