Звістка про те, що брат нареченого став батьком, зіпсувала весілля.

Молодята так чекали день свого весілля, та велике свято було зіпсоване тоді, коли у дружини брата нареченого почалися пологи.

Розлючений новоспечений чоловік розповів, що невістка зірвала йому весілля своїми пологами, повідомляє Mirror.

Брат нареченого - гордий батько - поспішив до своєї дружини просто з церемонії святкування весілля. Та він не зміг тримати язика за зубами й поділився спочатку новиною з нареченим, тобто своїм братом, та ще одним гостем.

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"Весілля йшло добре. Поки моєму братові не зателефонувала його сім’я і не повідомила, що Сіл народила. Він сказав про це мені, але проблема почалася після того, як він поділився цим з одним із гостей", - каже розлючений наречений.

Ця інформація швидко поширилася серед гостей, батьки нареченого почали телефонувати породіллі та її родичам, це зірвало захід, почалася метушня.

"Пізніше я зв'язався з братом і висловив своє розчарування тим, що він зробив. Я розповів йому, як новина про те, що його дружина народжує, зірвала весілля і змусила мою дружину відчути, що її день зіпсований", - поділився наречений на Reddit.

Та брат нареченого не визнав своєї провини, адже він не хотів нічого поганого для молодят. Крім того, багато коментаторів соцмережі стали на бік брата, в якого дружина народжувала.

Курйозний випадок на весіллі в Індії

В Індії ревнивий наречений вдарив фотографа на весіллі, а реакція нареченої на курйозний інцидент потішила всіх. Лише в Twitter відео набрало близько мільйона переглядів.

Наречена в буквальному сенсі впала зі сміху на підлогу і довгий час ніяк не могла заспокоїтися.

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